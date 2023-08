Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a fost intrebat de ce nu au existat mai multe demiteri dupa tragedia din 2 Mai, iar acesta a raspuns. Aflam ca el nu este un ministru superficial și ca nici nu vrea sa joace politic… Catalin Predoiu a rugat totodata presa sa ii dea voie sa fie pe ”deplin responsabil”. Altfel spus,…

- Adjunctul șefului IPJ Constanța, șeful serviciului rutier Constanța, șeful poliției din Mangalia și șeful biroului de poliție din Vama Veche nu au fost demisi, așa cum a anunțat miercuri MAI, ci au fost eliberati din functie la cerere, a declarat joi seara ministrul de Interne, Catalin Predoiu, la Digi24.Ieri,…

- Micii șefi din Poliția de pe litoral nu ar fi fost demiși, spune jurnalista de investigație Emilia Șercan. Ieri, in conferința de presa, chestorul de poliție Eduard Ionescu, director la Informare și Relații Publice in cadrul Ministerului de Interne, anunța aceste demisii. In realitate, spune Șercan,…

- Un barbat a murit dupa ce a fost accident de o masina pe Dn39 intre Costinesti si Tuzla. La aproximativ o saptamana de la producerea accidentului, politistii au stabilit ca dupa evenimentul rutier soldat cu ranirea grava a pietonului, barbatul care a condus masina implicata si alti doi barbati ar fi…

- Cazul scandalos in care Vlad Pascu, 19 ani, a fost depistat beat la volan și lasat sa plece de polițiști, iar apoi a ucis doi tineri cu mașina arata problemele mari din poliția romana. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a trimis corpul de control și a anunțat ca va merge și el personal la IPJ […]

- Catalin Predoiu, reacție in cazul accidentului de la 2 Mai:Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate…

- Monica Macovei, inculpata in cazul accidentului in care a lovit cu masina un motociclist. Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a ajuns vineri la Tribunalul Constanta. Aici a fost anuntata ca are calitatea de inculpat, in cazul accidentului pe care l-ar fi provocat in urma cu doi ani. Fostul…

- Intre 11 și 15 august, agenții Poliției Rutiere au luat masuri dure, nu mai puțin de 4.000 de permise fiind suspendate. S-au aplicat sancțiuni in 388 de cazuri cu șoferi care au consumat alcool și 90 pentru droguri. „Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea…