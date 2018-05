Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este in competenta lui sa discute despre perspectiva unei suspendari a presedintelui, ci a liderilor aliantei majoritate de la guvernare.



Intrebat daca are cunostinta de vreo intentie a Parlamentului privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care CCR da ministrului Justitiei castig de cauza in speta privind conflictul dintre puteri, Toader a raspuns ca nu este de competenta lui sa abordeze acest subiect.



"Sa asteptam sa vedem ce decizie va pronunta Curtea, va admite sau va respinge.…