- Tudorel Toader a declarat, luni, ca nu a primit de la Ministerul Public protocolul din 2016, ci doar pe cel din 2009, prin aceasta afirmatie contrazicandu-l pe procurorul general, Augustin Lazar, care a precizat ca a informat Ministerul Justitiei si CSM despre toate protocoalele.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca nu avea nevoie de asigurarile date de procurorul general Augustin Lazar cu privire la desfasurarea anchetei privind interventia jandarmilor la protest, aratand ca toate anchetele trebuie sa fie obiective. Tudorel Toader a fost intrebat,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar „a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare”. El a adaugat: „la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, lasa sa se inteleaga ca procurorul general, Augustin Lazar, urmeaza sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruta Kovesi. Toader a dezvaluit ca i-a cerut lui Lazar sa nu desemneze un procuror sef interimar la DNA fara sa-l consulte,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca procurorul general Augustin Lazar l-a consultat inainte de a o numi pe Anca Jurma in functia de procuror sef interimar al DNA. Toader a fost intrebat luni de jurnalisti, inainte de a intra in sediul MJ, ce parere are despre intalnirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca pragul pentru abuz in serviciu - 1.900 de lei, echivalentul unui salariu minim brut pe economie - pe care l-a propus si care a fost adoptat de catre Comisia Iordache l-a stabilit inclusiv in baza unui raspuns primit de a procurorul general, care a transmis…