Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, susține, intr-o postare pe Facebook, ca ar fi convins un grup de adolescenți sa toarne traficanți de droguri. „Daca adultii ar sta mai des de vorba cu ei, i-ar intelege mult mai bine! Am vorbit relaxat aseara doua ore si ceva cu adolescenti din Arges. 14-20 de ani. Aproape toti mi-au […] The post Ministrul Justiției crede ca a convins cațiva tineri sa-i toarne pe traficanții de droguri: „Tentații sunt peste tot” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .