Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca isi doreste o sesiune parlamentara extroardinara la Senat pentru adoptarea legii de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, el precizand ca la inceputul lunii iulie va veni si punctul de vedere al Comisiei de la Venetia pe acest subiect. „Astazi Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie ar fi trebuit sa fie deja istorie. (…) SIIJ-ul, asa cum am spus, are zilele numarate, pentru ca la inceputul lunii iulie vom primi si avizul din partea Comisiei de la Venetia, care eu nu am emotii personal ca va fi un aviz in care…