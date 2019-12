Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Grefierii amenința ca blocheaza sistemul judiciar: Intalnire hotaratoare vineri intre Ministrul Justiției și reprezentanții grefierilor Grefierii amenința ca blocheaza sistemul judiciar: Intalnire hotaratoare vineri intre Ministrul Justiției și reprezentanții grefierilor Ministrul Justitiei,…

- Vineri este cea de-a treia zi de protest pentru grefierii de la toate insanțele din țara. Corpul personalului auxiliar de specialitate din instantele judecatoresti si parchete va declansa un protest, incepand cu ora 11,30, urmand ca din luna ianuarie sa intrerupa activitatea pe perioada nedeterminata,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri va avea o intalnire cu grefierii. "Deja este programata de doua - trei zile o intalnire cu grefierii vineri, la Ministerul Justitiei. Vom fi deschisi spre dialog. Am avut o relatie buna cu grefierii in ceea ce priveste politica…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca ministrul Catalin Predoiu a participat la dezbateri „intense” la Strasbourg in legatura cu punerea in executare a deciziilor CEDO, iar Comitetul de Ministri a decis sa amane emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa dea in loc…

- Cadouri nedorite pentru unii bugetari, in luna decembrie. Ministrul Finantelor, Florin Citu a luat la tinta anumiti bugetari pe care vrea sa ii de afara. Ministrul Finanțelor Florin Cițu a declarat, sambata, la Antena 3 ca vor fi eliminați „leneșii și oamenii promovați pe criterii politice” din sectorul…

- Ministrul Justiției cere Parlamentului prorogarea prevederile privind pensionarea anticipata a magistraților, pana in 2021, alaturi de alte masuri – trecerea de la completele de 2 la 3 judecatori, trecerea la o scolarizare de la 2 la 4 ani la INM. Catalin Predoiu spera ca pana la finele acestui an…

- Noul ministru al justiției, Catalin Predoiu, a declarat, marți, referitor la blocajul din CSM pe numirea Adinei Florea la conducerea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), ca predecesoarea sa, Ana Birchall, a avut o poziție buna pe acest subiect. „Voi studia problema, nu vreau…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, se implica in situația exploziva de la casa familiei Melencu și ii cere șefului DIICOT “sa acționeze cu rspect fața de lege”. Mai mult, ministrul Birchall susține ca nu a știut nimic de acțiunea DIICOT, privind mandatul de aducere a mamei Luizei Melencu. „Cum am…