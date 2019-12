Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Grefierii amenința ca blocheaza sistemul judiciar: Intalnire hotaratoare vineri intre Ministrul Justiției și reprezentanții grefierilor Grefierii amenința ca blocheaza sistemul judiciar: Intalnire hotaratoare vineri intre Ministrul Justiției și reprezentanții grefierilor Ministrul Justitiei,…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca ministrul Catalin Predoiu a participat la dezbateri „intense” la Strasbourg in legatura cu punerea in executare a deciziilor CEDO, iar Comitetul de Ministri a decis sa amane emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa dea in loc…

- Curtea de Apel București se opune intenției de desființare a Secției Speciale, au declarat surse judiciare pentru Q Magazine. Catalin Predoiu, ministrul Justiției, a trimis o scrisoare catre toate parchetele și instanțele din țara, prin care ii consulta pe magistrați pe patru teme importante, și anume…

- Catalin Predoiu, noul ministu al Justitiei nu il vrea pe Tudorel Toader ca reprezentant al Romaniei la Comisia de la Venetia. Drept urmare, Predoiu planuieste sa solicite revocarea acestuia ca membru al Comisiei de la Venetia. Anuntul a facut chiar de catre ministrul Justitiei in tr-o conferinta de…

- Ministrul Justiției cere Parlamentului prorogarea prevederile privind pensionarea anticipata a magistraților, pana in 2021, alaturi de alte masuri – trecerea de la completele de 2 la 3 judecatori, trecerea la o scolarizare de la 2 la 4 ani la INM. Catalin Predoiu spera ca pana la finele acestui an…

- Protest al parinților și elevilor, joi dimineața, fața de intoarcerea la catedra a unui profesor de sport condamnat recent, cu suspendare, pentru purtare abuziva si care mai are pe rolul instantei un alt dosar privind agresarea unor elevi, conform site-ului www.edupedu.ro. Parintii au declarat ca se…

- Noul ministru al justiției, Catalin Predoiu, a declarat, marți, referitor la blocajul din CSM pe numirea Adinei Florea la conducerea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), ca predecesoarea sa, Ana Birchall, a avut o poziție buna pe acest subiect. „Voi studia problema, nu vreau…

- Seful DIICOT, Felix Banila, nu demisioneaza inca din functie in ciuda ultimatumului dat de presedintele Klaus Iohannis. Felix Banila spune ca ar fi las si iresponsabil daca ar demisiona. Mai mult, acesta spune ca isi va intreba colegii si abia ulterior va decide daca pleaca sau ramane in functie. Ministrul…