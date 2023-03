Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției a explicat, intr-un interviu pentru Digi24, ca sub pragul pentru abuz in serviciu propus in Senat nu exista un vid legislativ. Acesta a precizat ca fapta este pedepsita cu o „contravenție foarte severa”.

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, explica o realitate cunoscuta și acceptata deja de toți specialiștii in drept și de toata clasa politica: nu exista posibilitatea omiterii unui prag valoric al prejudiciului in cazul infracțiunii de abuz in serviciu. Explicațiile ministrului vin dupa ce Senatul…

- Curtea Constituționala a obligat Parlamentul sa introduca un prag valoric peste care abuzul in serviciu sa reprezinte fapta penala, iar practica anterioara din justiție ne-a aratat ca forma actuala a legii a dus la multe achitari, a afirmat ministrul justiției Catalin Predoiu, intr-un interviu acordat…

- Ministerul Justiției a comunicat, miercuri seara, dupa toate reacțiile din mediul politic și scandalul din Senat, de la adoptarea pragului de 250.000 de lei pentru incriminarea abuzului in serviciu, ca la Camera Deputaților, forul decizional, se va propune modificarea acestui prag cu o suma modica,…

- Proiectul pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a Senatului, mai multe amendamente urmand a fi dezbatute. Proiectul privind pensiile de serviciu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului, dupa ce comisiile de specialitate au dat, marti, un raport comun favorabil cu amendamente…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu a anunțat propunerile de procuror general și de procuror șef al DNA, iar Klaus Iohannis va avea ultimul cuvant in alegerea lor. Pentru ocuparea posturilor, s-a organizat un concurs, iar președintele iși dorește sa ia cea mai buna decizie.

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a declarat, in direct, la un post de radio, ca Dan Hosu, soțul fostei șefe DIICOT Giorgiana Hosu, condamnat in prima instanța la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, a fost achitat. Ministrul nu avea de unde…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, și-a cerut scuze public, joi, intr-un comunicat de presa, dupa ce a afirmat intr-un interviu ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. Ministrul Justitiei afirma in comunicat ca avea…