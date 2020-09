Stiri pe aceeasi tema

- Punerea in dezbatere publica a propunerilor de modificare din justitie Foto: Facebook.com Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea în dezbatere publica, pâna pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si deputatii PNL Cristina Traila si Gabriel Andronache au depus la Camera Deputatilor un proiect de modificare a Legii 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei. Initiativa vine dupa ce Curtea Constitutionala a Romanei a constatat, la inceputul lunii februarie…

