- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat miercuri, la Senat, unde a fost chemat de USR sa dea explicatii despre faptul ca ar fi anuntat un verdict de achitare intr-un proces aflat pe rol, ca "niciodata, in niciun context", nu a "initiat, sugerat sau solicitat vreun deznodamant privind o procedura…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, chemat de USR in Senat ca sa iși explice declarațiile referitoare la achitarea lui Dan Hosu fara ca instanța sa se fi pronunțat, a spus ca „informatia pe care o aveam era gresita, procesul fiind inca pe rol, fapt pe care nu il cunoasteam”.„Din pacate, ignorandu-se…

- Senatorii USR solicita ca ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, sa vina la Ora Guvernului pentru a da explicatii cu privire la implicarea sa in judecarea dosarului Dan Hosu la Curtea de Apel Bucuresti, in conditiile in care a afirmat ca inculpatul a fost achitat, desi instanta nu pronuntase inca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis, joi, ca a comis o "eroare fara intentie" atunci cand a afirmat ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat definitiv intr-un dosar in care este judecat.