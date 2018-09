Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca nu va aborda, in cadrul intalnirii pe care o va avea cu presedintele Klaus Iohannis, subiectul propunerii pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "Maine voi da curs invitatiei de a merge la Cotroceni. La Cotroceni…

- Niciun procuror nu s-a inscris pana luni pentru postul de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a anuntat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care se declara convins ca vor exista candidati. Ultima zi de inscrieri pentru conducerea DNA este 24 august. “M-am interesat la Directia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca, pana in prezent, niciun procuror nu s-a inscris la selectia pentru functia de sef al DNA. "M-am interesat la Directia de Resurse Umane. In clipa asta cand vorbim, nu este niciun candidat inscris. (...) Sunt convins ca vor fi (candidati - n.r.)",…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a subliniat, in contextul discutiei privind o eventuala candidatura a Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror la Parchetul European, ca nu poate recompensa o persoana pentru greselile din trecut, cu speranta ca in viitor nu le va repeta.

- Ministrul Justitiei, Todorel Toader, transmis, luni, ca asteapta de la candidatii pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) un plan managerial care sa contina starea actuala a DNA-ului, masurile de imbunatatire a activitatii si un grafic privind realizarea masurilor. ”Nu…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror-sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie.- in curs de actualizare

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a transmis luni propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr o postare pe Facebook ca a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT. Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a domnului Oliver Felix Banila in functia…