Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a avut o intalnire, in marja reuniunii ministrilor de justitie din statele membre ale Consiliului Europei, la Riga, cu comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders, context in care au fost dezbatute mai multe subiecte, printre care si

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat duminica pentru News.ro, despre cazul Benny Steinmetz, ca organele romane de politie l-au identificat pe fugar in Cipru, unde a fost retinut in baza mandatului european de arestare, iar instantele cipriote trebuie sa decida daca dispun sau nu predarea lui…

- Alina Gorghiu este revoltata. Aceasta iși dorește ca niciun pensionar sa nu mai mearga in instanța pentru ca pensia i-a fost calculata greșit. Aceasta spera ca lucrurile sa fie rezolvate, astfel incat sa nu se mai adauge cheltuieli de judecata ori alte probleme pentru varstnici. Ministrul Justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, afirma ca drogul cel mai consumat din Romania este canabisul, aratand ca peste un milion de tineri consuma tipul acesta de substanta stupefianta, relateaza News.ro. Alina Gorghiu a declarat ca, potrivit unui raport european privind consumul de droguri, Romania se…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a subliniat ca Parlamentul trebuie sa gaseasca o formula de echilibru intre jurisprudența CCR și ceea ce este prevazut in PNRR privind legea pensiilor speciale, in urma unei discuții cu șefa reprezentanței Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a venit cu un raspuns pentru premierul, care a cerut MJ sa pregateasca amendamentele pentru reforma pensiilor speciale, punctand ca e rolul Parlamentului sa reexamineze, iar titularul de reforma e Ministerul Muncii, insa instituția sa poate ajuta cu expertiza.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Ann Kavalec, au avut luni o intrevedere pe tema cooperarii judiciare bilaterale, dar si despre digitalizarea sistemului judiciar si conditiile de detentie din penitenciarele din Romania.Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, bate cu pumnul in masa pe tema pensiilor speciale. Gorghiu spune ca prevederile din PNRR sunt corecte și ca pensiile speciale nu pot depași salariile in plata, fiindca acest lucru nu este... moral!Soluția sta in dialog, spune Gorghiu CITESTE SI BREAKING NEWS…