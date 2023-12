Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Drula a afectat independența justiției, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Gorghiu a susținut joi, la Antena 3, ca declarația liderului USR, privind dosarul vaccinurilor, despre care a spus ca ”este cel mai mare malpraxis judiciar” , seamana cu discursul lui Dragnea ”din alte…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a definitivat lista procurorilor care urmeaza sa susțina interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de conducere la nivelul celor mai importante secții din Parchetul General, DIICOT si DNA.Printre candidatii selectati se regasesc nume grele ale epocii Basescu-Macovei-Kovesi,…

- In cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) desfașurata astazi, 20 octombrie 2023, ministrul justiției, Alina Gorghiu, a avut o intalnire de lucru semnificativa cu procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Aceasta intalnire a avut loc pentru a discuta…

- Ministrul Justiției a demarat o serie de demersuri pentru a imbunatati cadrul legal privind extradarea, cu tari precum Canada si Mexic. Alina Gorghiu are in vedere incheierea unor asemenea tratate bilaterale cu 13 state. „Legea anti-fugari, inițiata de Ministerul Justiției a fost adoptata in ședința…