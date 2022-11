Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, anunța ca Aeroportul Internațional Chișinau revine inapoi in proprietatea statului, in urma unei decizii a Curții de Apel Chișinau, transmite Replicamedia.md. „Aeroportul Internațional Chișinau revine inapoi in proprietatea Statului – decizia Curții de Apel…

- Aeroportul Internațional Chișinau revine inapoi in proprietatea statului. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma de catre Curtea de Apel Chișinau. Anunțul a fost facut de Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a calificat drept prima victorie decizia Curții de a-l elibera din arest la domiciliu, in care s-a aflat in ultimele șase luni, afirmind ca lupta abia incepe. "Prima noastra victorie - astazi am fost eliberat din arest la domiciliu, in care m-am aflat…

- Jurnalistul considera ca politiciana a comis un abuz de putere atunci cand a comunicat pentru www.g4media.ro detalii despre procesul de judecata, unde este disputata legalitatea ordinului de retragere a cetațeniei moldovenești, dobandita de Mihai Cristian (Rizea) in conformitate cu legislația Republicii…

- Deputata Partidului „Șor” Marina Tauber, vizata in doua cauze penale pornite pe faptul „acceptarii cu buna știința a finanțarii partidului din partea unui grup criminal organizat” și falsificarea raportului privind gestiunea financiara a formațiunii, a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de…

- Statul roman, prin Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Agenția Naționala de Administrare Fiscala, a devenit proprietar al unui «palat țiganesc», construit in orașul Țandarei. Casa, a carei valoare ar depași 1 milion de lei, a intrat in proprietatea Statului in baza unei…

- Dupa trei ani de intrerupere, Casa de Comert Agroalimentar Unirea și-a reluat activitatea odata cu semnarea, sambata, a primului contract cu producatorii agricoli pentru 100 de tone de legume (dovlecei dulci), care vor ajunge la un procesator, a anuntat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la deschiderea…

- Contractul de parteneriat public-privat de modernizare a autogarilor a fost rezoluționat pe motivul neprezentarii garanției de buna execuție și neindeplinirii planului de investiții asumat, anunța Agenția Proprietații Publice (APP) Potrivit APP, Guvernul, prin intermediul comisiei de monitorizare, a…