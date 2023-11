Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, i-a transmis, marti, procurorului general cererile de urmarire penala formulate de presedintele Romaniei in ceea ce ii priveste pe Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila, in dosarul in care sunt acuzati de abuz in serviciu, privind achizitia de vaccinuri, din perioada pandemiei…

- Fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila a anuntat luni ca a demisionat din functia de membru al Biroului National REPER. „Intotdeauna mi-am desfasurat activitatea cinstit, respectand legea si interesul public. Am incredere ca o ancheta corecta si transparenta va demonstra aceste lucruri. Totodata,…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul unei cauze in vederea sesizarii presedintelui Romaniei si Senatului pentru formularea cererilor de efectuare a urmaririi penale fata de trei persoane…

