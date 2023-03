Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat joi ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerile sale privind numirea lui Alex-Florin Florenta in functia de procuror general si a lui Marius Ionut Voineag in functia de procuror sef al DNA, dupa ce acestia au primit aviz favorabil din partea CSM. In cazul Alinei Albu, candidata la functia de procuror sef al DIICOT si care a primit aviz negativ la CSM, Predoiu anunta ca isi mentine aceasta propunere si va organiza un nou interviu cu aceasta la sediul Ministerului Justitiei, „tinand cont de cariera profesionala impecabila si calitatile demonstrate”.…