Stiri pe aceeasi tema

- Mierrcuri, 12 aprilie 2023, ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a transmis președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerea de numire in funcția de procuror șef al DIICOT a procurorului DIICOT Alina Albu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Noul interviu cu procurorul Alina Albu, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DIICOT, va avea loc in 4 aprilie. Ministerul Justitiei a anuntat, luni, ca a fost stabilita data noului interviu pe care-l va sustine procurorul Alina Albu, propunerea ministrului Catalin Predoiu pentru conducerea…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, ca a fost stabilita data noului interviu pe care-l va sustine procurorul Alina Albu, propunerea ministrului Catalin Predoiu pentru conducerea DIICOT. Potrivit unui comunicat de presa, interviul va avea loc in 4 aprilie, la ora 10.00, la Ministerul Justitiei. Alina…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat joi ca iși pastreaza propunerea ca Alina Albu sa candideze la șefia DIICOT, in ciuda avizului negativ primit de la CSM. Predoiu va organiza un nou interviu cu Alina Albu la sediul Ministerului Justitiei, „tinand cont de cariera profesionala impecabila…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a propus-o pe Alina Albu in funcția de procuror-șef al DIICOT. „In urma analizei candidaturilor, am selectat și propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT pe doamna procuror Alina Albu. Propunerea va fi transmisa Secției pentru Procurori a CSM astazi 01.03.2023…

- USR a anuntat luni, ca Senatul Romaniei l-a invitat oficial la Ora Guvernului pe Catalin Predoiu, dupa ce acesta a declarat ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. ”In sfarsit am reusit sa obtinem ca Senatul Romaniei…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat, sambata, in emisiunea Insider politic de la Prima TV ca se pregatesc interviurile pentru ocuparea posturilor de procurori șefi la DNA și DIICOT, mandatele actualilor șefi expirand in februarie-martie. Intrebat despre Direcția Naționala Anticorupție, ca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, și-a cerut scuze public, joi, intr-un comunicat de presa, dupa ce a afirmat intr-un interviu ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. Ministrul Justitiei afirma in comunicat ca avea…