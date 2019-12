Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei anunta ca, dupa ce ministrul Catalin Predoiu a participat la dezbateri ''intense'' la Strasbourg in legatura cu punerea in executare a deciziilor CEDO, Comitetul de Ministri a decis sa amane emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa dea in…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe doua teme importante - una legata de Justitie si cealalta de abrogarea prevederilor ''nocive pentru economie din Ordonanta 114". "In ceea ce priveste angajarea raspunderii pe domeniul Justitiei, am cerut acordul…

- Premierul Ludovic Orban a tinut sa il corecteze, joi, in sedinta de Guvern, pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care afirmase ca legea recursului compensatoriunu poate fi „abrogata peste noapte pentru ca ar conduce la efecte colaterale mai severe decat cele din prezent”. "Am vazut anumite preluari…

- Ministrul Justiției cere Parlamentului prorogarea prevederile privind pensionarea anticipata a magistraților, pana in 2021, alaturi de alte masuri – trecerea de la completele de 2 la 3 judecatori, trecerea la o scolarizare de la 2 la 4 ani la INM. Catalin Predoiu spera ca pana la finele acestui an…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, ca Ministerul Justitiei va sustine, in Parlament, acele propuneri legislative care sa conduca la abrogarea recursului compensatoriu in forma actuala. "In plan juridic, in Parlament vom sustine acele propuneri legislative care sa conduca…

- O imagine cu o puternica incarcatura emoționala a devenit virala in ziua alegerilor prezidențiale in Romania și cea de-a treia zi de vot pentru Diaspora. “Mi-e dor de tine! ” este mesajul transmis de romani printr-o instalație luminoasa amplasata in Centrul Londrei la Canary Wharf. Romanii sunt a doua…

- Anchetatorii au refacut traseul cetateanului olandez suspectat ca a ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii, judetul Dambovita, potrivit observator tv. Olandezul a aterizat, miercuri, 18 septembrie, pe Aeroportul Otopeni. Barbatul a mers apoi in Bucuresti unde a inchiriat…