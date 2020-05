Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat joi ca a inaintat o propunere Executivului de a cere Comisiei de la Venetia sa aplice prevederile statutare in cazul lui Tudorel Toader, precizand ca este vorba de "o procedura mai speciala". In prealabil, premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului…

- "Am inaintat propunerea de a solicita Comisiei sa faca aplicarea prevederilor statutare, exista o procedura mai speciala acolo. Din nefericire este un caz fara precedent si o premiera, motivatia fiind aceea ca, in considerarea efectelor deciziei CEDO, se pune in cauza credibilitatea angajamentului Guvernului…

- Jurnalistul Dragoș Patraru vorbește despre decizia anunțata de CEDO in cazul demiterii Laurei Codruța Kovesi de la DNA și de cum au reacționat romanii dupa aflarea verdictului.„Dupa decizia CEDO in privința Laurei Codruța Kovesi, primul impuls a fost: gata, sa moara CCR. Pe modelul filmului: Sa moara…

- Fostul ministu al Justiției, Tudorel Toader, nu mai poate reprezenta Romania in Comisia de la Veneția, iar actualul ministru, Catalin Predoiu, a demarat procedura pentru solicitarea cedarii mandatului lui Toader, a spus premierul Ludovic Orban. El a fost intrebat daca este de acord cu retragerea lui…

- Ministerul Justiției a propus Guvernului eliberarea lui Tudorel Toader din funcția de membru al Comisiei de la Veneția, dupa ce judecatorii CEDO au stabilit ca demiterea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA a fost abuziva, transmite.Ludovic Orban a declarat ca fostul ministru al Justiției,…

- Vicepreședintele PSD Brașov, Razvan Popa, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca social-democrații au primit raspuns din partea Comisiei de la Veneția, in ceea ce privește modul iin care Guvernul PNL incearca sa modifice Legea electorala. Mai mult, acesta susține ca Romania chiar risca sancțiuni…

- Numirile facute de domnul presedinte astazi incalca in mod flagrant recomandarile Comisiei Europene din cadrul MCV si reprezinta o grava greseala, a declarat joi Stelian Ion, intr-po conferința de presa.„Pot fi cei mai buni si cei mai competenti procurori din Romania, nu contest lucrul asta si nu fac…

- Delegatia Comisiei Europene, aflata in misiune in Romania, a apreciat, marti, in cadrul unei intalniri cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, modalitatea in care s-a derulat procedura de selectie a procurorilor pentru ocuparea pozitiilor de top si middle management din cadrul Ministerului Public.…