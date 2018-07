Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ceh al justitiei, Tatana Mala, a demisionat luni, in urma unor acuzatii de plagiat in teza sa de doctorat, la numai 13 zile dupa ce a preluat functia, informeaza DPA, care preia agentia de presa ceha CTK. Mala, in varsta de 36 de ani, este si deputata din partea ANO, partid de guvernamant,…

- Noul ministru ceh al justitiei se confrunta cu acuzatii de plagiat, dupa ce un ziar a relatat ca a preluat unele sectiuni din lucrarea de absolvire referitoare la cresterea iepurilor dintr-o alta lucrare publicata cu doi ani mai devreme, relateaza marti dpa, informeaza Agerpres.Tatana Mala…

- Președintele ceh, Milos Zeman, a investit miercuri cel de-al doilea Cabient condus de pe premierul Andrej Babis, nou instalatul guvern de minoritate va avea nevoie de susținerea Partidului Comunist pentru a iși exercita mandatul, informeaza agenția de știri Reuters, coform mediafax. ANO, partidul…

- Guvernul ungar intentioneaza sa creeze un nou tribunal consacrat problemelor legate de administratia publica, a indicat luni ministrul ungar al justitiei, Laszlo Trocsanyi, in pofida temerilor opozitiei privind o crestere a influentei politice asupra magistratilor, relateaza Reuters. Guvernul de dreapta…

- Insa alt raport, al contraspionajului ceh, nu identifica agentul respectiv ca fiind noviciok, ci A230, a declarat seful statului. Zeman, un prorus, a declarat joi ca el crede ca este vorba despre noviciok. Agentiile de informatii si Guvernul cehe nu au comentat imediat. Oficiali rusi au sugerat ca agentul…

- Amber Rudd, ministrul britanic de Interne, si-a dat demisia in contextul criticilor privind modul in care Guvernul de la Londra a gestionat situatia unor imigranti originari din Caraibe, care in mod eronat au fost catalogati drept imigranti ilegali, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica, informatia fiind confirmata de un purtator de cuvant al premierului Theresa May. Guvernul, si in special Rudd, au fost in ultima perioada tinta criticilor opozitiei, pe fondul unei crize legate de situatia imigrantilor originari din...

- In cadrul discuțiilor purtate cu acest prilej au fost evocate legaturile tradiționale de prietenie dintre cele doua țari, consolidate pe parcursul a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte. A fost evidențiat, totodata, nivelul excelent atins, in prezent, in cadrul cooperarii dintre Romania…