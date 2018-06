Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca discutiile cu delegatia Comisiei de la Venetia vor viza Legile Justitiei, modificarile aduse Codurilor penale, transpunerea directivelor europene in legislatia romaneasca, dar si punerea in acord a unor acte normative cu deciziile Curtii Constitutionale.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni dimineata, ca printre subiectele ce vor fi discutate cu delegatia Comisiei de la Venetia se vor numara legile justitiei, modificarile la coduri, transpunerea directivelor europene si modificarile in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.

- Pentru evitarea sanctiunilor, este necesar ca prevederile Directivei privind prezumtia de nevinovatie sa fie transpuse in legislatia nationala pana la momentul in care Comisia Europeana va sesiza Curtea Europeana de Justitie, precizeaza duminica ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "In…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca Ministerul a finalizat proiectul de lege pentru transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie in luna iulie 2017 si l-a trimis la Guvern, dupa care proiectul a fost aprobat de Executiv si trimis Senatului, iar apoi a fost trimis Camerei…

- Reprezentantii Penitenciarului din Iasi i-au adresat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, o scrisoare deschisa, expunandu-i mai multe doleante. Redam scrisoarea in varianta integrala: Stimate domnule ministru, Pentru ca ne-ati facut cinstea de a ne vizita in cateva ocazii, prilej cu care am putut…

- Romania nu a realizat valoare adaugata la proiectele cu bani europeni, un exemplu fiind casutele in care ar trebui sa functioneze puncte de informare turistica, a declarat, vineri, la Sibiu, europarlamentarul Maria Grapini, Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor (S&D), anunța…

- Ministrul JustiAiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la constatarea conflictelor constituAionale de cAƒtre CCR privind DNA, cAƒ procurorul AYef al DNA ar fi trebuit sAƒ AYtie cAƒ nu poate ancheta oportunitatea.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp ce…