- Existenta insasi a Uniunii Europene (UE) este in joc in urmatorul an, in conditiile in care europenii sunt scindati in problema migrantilor, a atentionat, intr-un interviu pentru saptamanalul german Der Spiegel, ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, informeaza vineri AFP. "In anul ce urmeaza…

- Liderii tarilor din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Republica Ceha, Polonia si Slovacia) nu vor participa la mini-summitul privind migratia care va fi organizat de Comisia Europeana duminica la Bruxelles, a anuntat joi premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters, AFP si MTI. La finalul…

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata la Munchen, cu ocazia primirii premierului ,,Franz Josef Strauss-2018”, ca dezvoltarea, coeziunea, deschiderea si toleranta sunt esentiale in Europa, precizand ca e datoria Romaniei sa confere proiectului european o noua dimensiune. "Dezvoltare,…

- Italia: Noul prim-ministru Giuseppe Conte renunta la formarea guvernului; Matteo Salvini sustine ca singura solutie este organizarea de noi alegeri Prim-ministrul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat la formarea guvernului dupa ce presedintele Sergio Mattarela i-a respins propunerea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-au mai intalnit o data. Președintele Klaus Iohannis cu premierul caruia i-a cerut demisia de doua ori. Pentru... consultari. Legate de politica externa. Primul-ministru fiind gardat de viceprim-ministrul Ana Birchall și de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu.…

- Ministrii de externe ai tarilor din Grupul de la Visegrad si ai 'B4', cele patru state din Balcani membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, au afisat vineri un front comun favorabil extinderii forului comunitar, cu sase zile inainte de un summit UE-Balcani la Sofia consacrat tocmai acestui…

- "In perspectiva summit-ului celor Trei Mari, de la Bucuresti, Polonia urmareste cu foarte mare atentie dezvoltarea acestui proces regional, explorand - in functie de interesul Romaniei - si posibilitatea initierii unui «coridor de cooperare multifunctional » Romania-Polonia-Croatia, axat pe proiecte…