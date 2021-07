Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere pe plaja a liderilor G7 a dat ocazie speculațiilor și criticilor cum ca aceștia sunt prea înghesuiți. Downing Street a negat ca petrecerea pentru liderii G7 de pe plaja Carbis Bay, care a avut loc sâmbata, ar fi încalcat regulile de distantare sociala, subliniind ca a respectat…

- Cel mai mare salon din lume dedicat jocurilor video, E3, a debutat online, sambata, celebrand un divertisment "care ne-a ajutat sa rezistam" in timpul pandemiei, prezentand imagini din viitorul joc "Avatar" de la Ubisoft cu promisiunea de a fi organizat fizic anul viitor, scrie AFP. Electronic…

- Reforma justiției in Republica Moldova trebuie infaptuita nu din creditele de milioane de dolari, ci trebuie aplicata legea astfel ca persoanele corupte sa stea la inchisoare. Declarația a fost facuta de președintele PSRM, Igor Dodon, invitat la NTV Moldova. Liderul socialiștilor a menționat ca in perioada…

- Raed Arafat a facut public pe pagina sa de Facebook un clip care surprinde imagini de la Unitațile de Primire Urgențe din ultima perioada, acolo unde ajung tot mai mulți pacienți in stare delicata din cauza infectarii cu Covid-19.

- Odata cu cresterea numarului de infectari, in Buzau, paturile din sectiile care trateaza pacienti cu COVID sunt la refuz. Containerele din curtea spitalului judetean sunt si ele pline, in timp ce alti suspecti de COVID-19 stationeaza in fata Unitatii de Primiri Urgente in asteptarea diagnosticului de…

- Imagini impresionante care au devenit virale au fost surprise duminica in Miercurea Ciuc, unde a avut loc ceremonia Sfințirii Bucatelor, in aer liber, la care au participat mii de credincioși cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii Covid-19. Locuitorii din Miercurea Ciuc au oferit un exemplu…

- Spaniolii s-au saturat sa stea inchisi in case si au iesit sa se distreze! Desi numarul de infectari ramane, in continuare, ridicat, catalanii au ignorat restrictiile si s-au imbulzit pe plaje. In Barcelona, ​​Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat…