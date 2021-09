Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al afacerilor externe Yair Lapid a sosit joi in Bahrain pentru a inaugura aici prima ambasada a tarii sale, la un an dupa semnarea unui acord de normalizare a relatiilor dintre Israel si acest mic regat din Golf, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Acorduri bilaterale urmeaza sa…

- Un purtator de cuvant al talibanilor a indicat vineri ca China a promis sa mentina deschisa ambasada sa in Afganistan si sa majoreze ajutorul acordat acestei tari devastate de decenii de conflicte, noteaza AFP. Abdul Salam Hanafi, membru al biroului politic al gruparii islamiste la Doha, in Qatar,…

- Retragerea americana din Afganistan a fost 'probabil decizia buna', insa nu a fost pusa in practica 'asa cum ar fi trebuit', a apreciat miercuri ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid, transmite AFP. Mare aliat al Statelor Unite, Israelul nu comentase pana acum in mod oficial retragerea…

- MAE a anunțat simbata ca ministrul Bogdan Aurescu a avut sambata, 31 iulie 2021, o convorbire telefonica cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Yair Lapid, la inițiativa parții israeliene. In cadrul discutiei au fost abordate aspecte privind incidentul violent produs la 29 iulie in zona…

- Yair Lapid planifica sa devina primul ministru de externe israelian care va efectua o vizita oficiala in Maroc in urmatoarele saptamani, in urma reluarii relatiilor diplomatice depline, relateaza luni DPA. Lapid a scris luni pe Twitter ca a convenit in legatura cu vizita cu omologul sau marocan,…

- Iordania va cumpara 50 de milioane de metri cubi de apa de la Israel, a anuntat regatul joi, dupa o intrevedere a ministrilor de externe din cele doua tari, relateaza dpa. Iordania era deja una dintre tarile cu cele mai reduse resurse de apa, iar in acest an oficialii din regat au atras atentia…