Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, se afla duminica in vizita in Romania, apoi va merge in Slovacia, in contextul crizei refugiaților ucraineni, unii dintre aceștia fiind evrei. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca peste 3.000 de cetateni israelieni si peste 1.200 de cetateni ucraineni de origine evreiasca, au fost sprijiniti sa intre in Romania, venind din Ucraina, iar ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid, a declarat ca Guvernul Romaniei „ne-a ajutat foarte mult sa salvam multe vieti”. Bogdan Aurescu si Yair Lapid au avut, duminica, o intalnire la Bucuresti,…