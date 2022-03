Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe din Israel, Yair Lapid, va face, in urmatoarele zile, vizite in Romania si Slovacia, state care au granita comuna cu Ucraina si primesc refugiati. Lapid se va intalni, duminica, la Bucuresti, cu premierul Nicolae Ciuca si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si va merge…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, si omologul sau francez, Gerald Darmanin, au efectuat, vineri, o vizita in Punctul de Trecere a Frontierei de la Siret, dar si in tabara mobila de refugiati ucraineni amenajata in orasul Siret din judetul Suceava, ocazie cu care oficialul roman a aratat ca…

- Yair Lapid, ministrul israelian al Afacerilor Externe, va efectua o vizita oficiala in Romania. Demnitarul va discuta situația din Europa cu liderii politici și va merge la Punctul de Trecere al Frontierei Siret, in contextul situației refugiaților.

- Comisarul european pentru Ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, se va afla miercuri si joi in Romania, pentru a vizita centrul de protectie civila HUB , dar si punctul de trecere a frontierei Siret, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti. Miercuri, Janez Lenarcic…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret reprezinta un loc unde aspectele antagonice au devenit deja o obișnuința. O țara intreaga a fost impresionata și a empatizat cu acei oameni care au venit pe jos chiar și cate 20-30 de kilometri pentru a trece in Romania și pentru a se pune la ...

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a mentinut ridicat si sambata, cu un numar de aproximativ 8.000 de persoane, dintre care peste 6.300 cetateni ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret se mentine ridicat, mai mult de jumatate dintre persoanele care intra in tara fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a informat,…

- Valurile de refugiați continua sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Pentru a se pune la adapost, o parte din studenții care invațau in Ucraina au mers pe jos chiar și 30 de kilometri."Am facut doua zile pe drum. Dar pe timp de noapte nu am condus pentru ca e ...