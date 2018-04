Stiri pe aceeasi tema

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat in mod explicit ca Israelul va reactiona militar prin atacarea Teheranului in cazul oricarui atac iranian care ar viza orasul Tel Aviv, in contextul amplificarii tensiunilor intre cele doua state, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat, marti, ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant instalat de Rusia in Siria daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare a tensiunilor…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat, marti, ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta instalat de Rusia in Siria daca acestea vor ataca avioane israeliene, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat marți ca țara sa va ataca bateriile antiaeriene S-300 pe care Rusia le va livra Siriei, daca acestea vor fi folosite impotriva unor ținte israeliene, scrie AFP.

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- Rusia a testat 210 tipuri de arme in Siria, susține Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, intr-un nou film despre președintele Rusiei, cu titlul sugestiv "Putin", conform unui reportaj al agenției de știri TASS

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.