Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat, marti, ca Statele Unite nu au nicio intentie sa paraseasca Siria, in pofida declaratiilor de la Washington potrivit carora fortele americane din aceasta tara ar urma sa fie fie retrase, informeaza agentia de stiri Tass.

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- Israelul si SUA desfasoara in prezent importante manevre comune de aparare antiaeriana pe teritoriul israelian, pentru o pregatire mai buna in vederea contracararii amenintarilor in plina evolutie in Orientul Mijlociu, relateaza France Presse. Exercitiul 'Juniper Cobra', organizat…

- Israelul a arestat sase palestinieni suspectati de a fi planificat un atac impotriva ministrului apararii Avigdor Lieberman si a altor israelieni in Cisiordania ocupata, a anuntat duminica serviciul de securitate interna Shin Bet, informeaza AFP.Cele sase persoane arestate fac parte din Jihadului…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- In urma raidurilor israeliene din Siria de sambata, precedate de intruziunea unei drone iraniene in spatiul aerian israelian si a doborarii unui avion de lupta israelian, tot mai multi analisti din Israel evoca spectrul unui razboi cu Iranul.

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a descris procesul de licențiere a perimetrelor petroliere din Liban drept "foarte provocator" și a cerut firmelor internaționale sa nu participe la aceste licitații. Libanul considera Israelul un stat inamic iar de-a lungul frontierei maritime dintre…