Israelul nu se va considera legat de eventuale acorduri internationale ce vor fi semnate asupra viitorului Siriei, a declarat joi ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, informeaza AFP.



Negocieri la niveluri diferite sunt in curs in conditiile in care regimul lui Bashar al-Assad pare gata sa lanseze o ofensiva in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria.



"Vedem ca au loc diferite reuniuni in diferite locuri: la Ankara, Teheran, Geneva, in alta parte, se vorbeste despre recroirea hartii Siriei dupa batalia din Idlib", a declarat ministrul israelian…