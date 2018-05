Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Siriei, Bashar al-Assad, a fost amenintat cu “lichidarea” de catre ministrul israelian al Energiei in cazul in care va permite Iranului sa isi extinda operatiunile din Siria, potrivit Reuters, citat de mediafax. Afirmatia a fost facuta, luni, de Yuval Steinitz, ministrul israelian al Energiei.

- Yuval Steinitz, ministrul israelian al Energiei, a declarat, luni, ca Israelul il va ”lichida” pe presedintele Siriei, Bashar al-Assad, daca acesta va permite Iranului sa isi extinda operatiunile din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat in mod explicit ca Israelul va reactiona militar prin atacarea Teheranului in cazul oricarui atac iranian care ar viza orasul Tel Aviv, in contextul amplificarii tensiunilor intre cele doua state, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Israelul va riposta la orice atac al Iranului impotriva Tel Aviv si va lovi Teheranul, a avertizat ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman intr-o declaratie facuta joi pentru o publicatie saudita, in conditiile in care cei doi dusmani declarati s-au confruntat deja in Siria, relateaza Reuters,…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- Atacul aliaților SUA, Marea Britanie, Franța asupra unor ținte din Siria a fost unul "minor", fața de o magnitudine care era promisa in declarațiile anterioare, considera consultantul in strategie geopolitica Cozmin Gușa. Atmosfera de razboi este una mai mult mediatica, spune acesta, iar adevarata…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…