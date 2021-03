Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu a blamat luni Iranul pentru explozia ce a avut loc saptamâna trecuta la bordul unei nave israeliene ce naviga în Golful Oman, dar a evitat sa spuna daca Israelul se va razbuna pentru incident, transmite Reuters. MV Helios Ray, o nava transportatoare de vehicule,…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a apreciat sambata ca Iranul ar putea fi responsabil de explozia care a afectat o nava israeliana in Golful Oman, noteaza AFP. MV HELIOS RAY, o nava israeliana care transporta vehicule, plecase de la Dammam, un oras portuar din estul Arabiei…

- Vaccinarea persoanelor cu varste de peste 60 de ani din Israel a redus cu aproape 50% incidenta maladiei COVID-19 in aceasta categorie demografica, in care si numarul cazurilor grave a scazut cu peste 25% in ultimele doua saptamani, a anuntat joi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, citat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a amanat, din cauza restrictiilor de calatorie impuse pentru contracararea pandemiei de coronavirus, vizita in Emiratele Arabe Unite si in Bahrain, prevazuta pentru saptamana viitoare, a anuntat joi biroul sau de presa, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Autoritatea Palestiniana urmeaza sa primeasca marti din Rusia primul lot de vaccin Sputnik V impotriva coronavirusului, a declarat agentiei Reuters un oficial israelian, sub rezerva anonimatului, potrivit AGERPRES. Un delegat al Autoritatii urmeaza sa aduca in Cisiordania 5000 de doze de vaccin…

- Israelul reia in calcul optiunile privind o ciocnire cu Iranul, scrie joi Israel Hayom, ziarul israelian cu cel mai mare numar de cititori, citat de Reuters. Pe prima pagina se afirma ca armata israeliana dezvolta si va prezenta in curand guvernului trei optiuni pentru "subminarea eforturilor nucleare…

- Ministrul apararii israelian, Benny Gantz, si-a exprimat luni dorinta ca Israelul sa achizitioneze o a treia escadrila de avioane stealth de ultima generatie F-35 din SUA, exprimandu-si de asemenea speranta ca acest contract va fi incheiat inainte de incheierea mandatului presedintelui in exercitiu…

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut, sambata, presedintelui american Donald Trump sa nu cada in ”capcana” unui plan israelian de a provoca un razboi prin atacuri impotriva fortelor Statelor Unite in Irak, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Acesta a dat un avertisment…