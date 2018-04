Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va riposta la orice atac al Iranului impotriva Tel Aviv si va lovi Teheranul, a avertizat ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman intr-o declaratie facuta joi pentru o publicatie saudita, in conditiile in care cei doi dusmani declarati s-au confruntat deja in Siria, relateaza Reuters,…

- 'Daca Assad va permite Iranului sau oricui altcuiva sa declare razboi Israelului de pe teritoriul sirian, el isi va asuma toata responsabilitatea si isi va asuma riscuri pentru existenta nu numai a regimului sau, ci si a propriei sale persoane', a avertizat ministrul energiei Yuval Steinitz, intr-un…

- Un ministru israelian apropiat sefului Guvernului Benjamin Netanyahu l-a amenintat luni cu moartea pe Bashar al-Assad, in cazul in care presedintele sirian permite Iranului sa declanseze un razboi contra Israelului de pe teritoriul Siriei, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca (presedintele sirian Bashar…

- Israelul a respins luni orice restrictie privind libertatea sa de actiune militara fata de vecinul sau sirian din partea Rusiei sau din partea altei tari, la o saptamana dupa un raid la nord de Damasc atribuit statului israelian, relateaza AFP. O baza aeriana situata in provincia…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: VICTORIE pentru Romania, la Fed Cup: Sorana…

- Alianta militara care lupta pentru sustinerea presedintelui sirian Bashar al-Assad a anuntat sambata ca va exista un raspuns „dur si serios” de acum inainte fata de „actele teroriste” practicate de Israel, scrie Reuters. Alianta a transmis intr-un comunicat ca acuzatiile Israelului conform carora o…