- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a ajuns inca la un consens cu Statele Unite si principalul sau partener de coalitie in legatura cu promisiunea de a anexa parti din Cisiordania, a declarat joi un ministru al cabinetului israelian, citat de Reuters. Remarcile lui Tzipi Hotovely, "ministrul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a prezentat duminica in parlament noul guvern de uniune convenit cu fostul sau rival Benny Gantz, relateaza DPA si Reuters. 'Aceasta este o zi importanta pentru statul Israel', a declarat Netanyahu in Knesset, cu ocazia ceremoniei de investire a guvernului,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Reuters. Palestinienii si-au exprimat indignarea fata de planurile…

- Autoritatea Palestiniana a condamnat luni formarea unui guvern de uniune nationala intre premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si Benny Gantz, considerand ca este favorabil "anexarii" unor zone din Cisiordania si amenintand astfel "solutia cu doua state", relateaza AFP. "Formarea unui guvern israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz au avut marti o intalnire in incercarea de a ajunge la un acord asupra formarii unui guvern de uniune nationala, in conditiile in care termenul limita fixat de presedintele Israelului se apropie, informeaza dpa. Ambele parti…