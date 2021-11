Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a denuntat marti 'transferul de arme de catre Iran in Venezuela', afirmand ca Fortele Al-Quds - unitatea speciala a Gardienilor Revolutiei insarcinata cu operatiunile externe - opereaza deja in America de Sud, potrivit EFE. Chiar daca Gantz nu…

- Israelul a pus joi sub acuzare un membru al personalului de intretinere al locuintei ministrului apararii Benny Gantz pentru spionaj, dupa ce acesta s-a oferit sa-l spioneze pe oficialul guvernamental in beneficiul unei ''entitati afiliate Iranului'', principalul dusman al tarii, relateaza Reuters si…

- Barbatul care se ocupa cu intreținerea locuinței ministrului israelian al Apararii, Benny Gantz, a fost acuzat joi, 18 noiembrie, ca a spionat in numele unui grup de hackeri legați de Iran, inamicul numarul unu al statului evreu, aflat in spatele atacurilor cibernetice recente contra Israel. Intr-un…

- Emiratele Arabe Unite vor trimite pentru prima data o reprezentanta la concursul de frumusete Miss Univers, care va avea loc in acest an in Israel in luna decembrie, au anuntat miercuri organizatorii competitiei, relateaza DPA. Cea de-a 70-a editie a concursului Miss Univers va avea loc pe…

- Ministrul israelian al afacerilor externe Yair Lapid a sosit joi in Bahrain pentru a inaugura aici prima ambasada a tarii sale, la un an dupa semnarea unui acord de normalizare a relatiilor dintre Israel si acest mic regat din Golf, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Acorduri bilaterale urmeaza sa…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a avut duminica o intrevedere cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, la Ramallah, in Cisiordania ocupata, aceasta fiind prima intrevedere la acest nivel dupa instalarea la putere a premierului israelian Naftali Bennett, in iunie, informeaza…

- Iranul va avea in doua luni materialele necesare fabricarii unei bombe atomice, a declarat miercuri ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, cerand comunitatii internationale un plan diferit fata de reaplicarea acordului nuclear din 2015. Ministrul israelian a avertizat ca tara sa poate desfasura…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a anuntat ca va autoriza evacuarea aeriana din Kabul a cainilor si pisicilor dintr-un adapost infiintat de un fost soldat din marina, care a inchiriat un avion pentru a-si evacua personalul afgan si animalele. The post Sute de caini si pisici, evacuare din…