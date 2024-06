Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a declarat miercuri ca nu va accepta ca Israelul sa exercite un control militar sau civil asupra Fasiei Gaza dupa ce razboiul se va fi incheiat si a indemnat la o alternativa palestiniana la Hamas pentru a guverna teritoriul palestinian, informeaza AFP.

- Dupa mai multe ore de discutii, cabinetul de razboi al Israelului inca nu a decis cum si cand sa raspunda atacului cu rachete si drone al Iranului din noaptea de sambata spre duminica. Ministrii si-au suspendat discutiile fara a lua o decizie, desi se asteapta ca acestia sa se reuneasca din nou in viitorul…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, tocmai a facut un bilanț dupa atacul asupra Israelului de catre Iran. El spune ca peste 300 de drone și rachete trase asupra Israelului de catre Iran.

- SUA și aliații sai internaționali cred ca sunt iminente atacuri majore cu rachete sau drone din partea Iranului sau a interpușilor sai regionali asupra unor ținte militare și guvernamentale din Israel, in ceea ce ar marca o extindere semnificativa a conflictului din Fașia Gaza care dureaza deja de șase…