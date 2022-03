Stiri pe aceeasi tema

- Exodul populației din Ucraina, țara aflata in razboi de aproape doua saptamani, reprezinta un subiect arzator și pentru care interesul este maxim. Așa se face ca in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, principala poarta de intrare a refugiaților din Ucraina catre Romania, sunt prezenți zeci de ...

- In cursul zilei de vineri s-a inregistrat o scadere ușoara a numarului de refugiați care au intrat in Romania prin vama Siret. Astfel, pe parcursul zilei de vineri, prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret au intrat in țara 6.873 persoane și 947 de autoturisme. Dintre aceștia 5.740 sunt cetațeni…

- Aproximativ zece mii de persoane au intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate fiind cetateni ucraineni. Printre cei care au intrat in tara, parasind Ucraina din cauza razboiului, se afla studenti, expati, turisti. In tabara de la Siret se…

- Aproape 10.000 de refugiati au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, in doar 24 de ore, dupa ce Ucraina a simplificat procedura de iesire din tara pentru cetatenii care fug din calea razboiului. Prin Vama Siret trec acum in jur de 400 de persoane/ora.

- Foarte multi refugiati ucraineni continua sa soseasca la Vama Siret Unul dintre punctele de frontiera cele mai solicitate de refugiati este cel de la Vama Siret, din nordul Moldovei. Ma aflu în punctul de trecere a frontierei, pe unde continua sa intre cetațenii ucraineni îngroziți…

- Sute de ucraineni au trecut in ultimele zile frontiera din Ucraina in Romania prin Punctul de Trecere de la Isaccea incercand sa fuga din calea razboiului. Oameni disperati sa isi salveze copiii de teroarea din tara vecina ajung in Vama Isaccea. Odata ajunsi in judetul Tulcea oamenii incearca sa gaseasca…

- In contextul in care atenția intregii lumi se concentreaza asupra situației tot mai tensionate din Ucraina, liberalul aflat in fotoliul de ministru al Energiei, Virgil Popescu, a facut o declarație semnificativa. „Nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu energie si gaze daca va fi un conflict cu Ucraina.…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat, miercuri, ca Romania poate conta pe Franta, tara sa fiind "mandra" ca este alaturi de romani in contextul actualelor provocari de securitate, anunța Agerpres. Le Drian a sustinut o declaratie de presa alaturi de omologul…