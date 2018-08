Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters.

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters. "America se concentreaza pe un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat miercuri Statele Unite in legatura cu o destabilizare a Orientului Mijlociu ca urmare a reluarii sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cel care spera la o schimbare de regim nu trebuie sa uite ca ar…

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Bahram Ghasemi, purtatorul de cuvant al ministrului de Externe din Iran, a declarat luni ca președintele american Donald Trump va trebui sa inițieze conversația, daca iși dorește sa negocieze cu Iranul, relateaza Associated Press, informeaza Mediafax.Iranul considera ca Trump este cel care…

- „Nu vom renunța doar pentru ca o alta țara ne ordona sa facem asta” Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza…