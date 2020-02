Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul norvegian Marius Lindvik s-a impus, joi, in calificarile pentru prima etapa de Cupa Mondiala masculina la sarituri cu schiurile desfasurata la Baza Olimpica de pe Valea Carbunarii - Rasnov. Lindvik a castigat gratie unei sarituri de 98 metri, care i-a adus 124,1 puncte, devansandu-i in clasament…

- Ministrul Tineretului si Sporturilor, Ionut Stroe, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta in deschiderea etapei de Cupa Mondiala masculina la sarituri cu schiurile, ca a facut demersurile necesare ca, prin Compania Nationala de Investitii, sa se construiasca tribunele si nocturna de…

- Aceasta este promisiunea ministrului Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, facuta, astazi, la Rașnov, la etapele de Cupa de Mondiala la sarituri cu schiurile. Pentru prima data, in Romania și implicit in incinta bazei sportive de pe Valea Carbunarii se organizeaza doua etape de Cupa Mondiala la sarituri…

- Valea Carbunarii din Rașnov a organizat, in acest weekend, o etapa din Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile, la feminin. In cele doua concursuri individuale de sambata și duminica s-au impus Chiara Hoelzl (Austria) și Maren Lundby (Norvegia), scrie Mediafax.Romania a avut o singura reprezentanta…

- In week-end, pe Valea Carbunarii din Rașnov, a avut loc Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile (feminin), iar Chiara Hoelzl (Austria) și Maren Lundby (Norvegia) și-au adjudecat primul loc in cele doua zile de concurs A fost distracție pe masura, sambata și duminica, la Rașnov! 52 de fete din 16 țari…

- La jumatatea lunii decembrie, Primaria Ramnicu Valcea a depus la Compania Nationala de Investitii proiectul ”Reabilitare, modernizare si extindere Sala Sporturilor «Traian»” in vederea inscrierii in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social – Subprogramul ”Sali de Sport”. Lucrarile…

- Saptamana trecuta, Primaria municipiului Ramnicu Valcea a depus la Compania Nationala de Investitii, in cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social – subprogramul ”Bazine de inot”, proiectul construirii a doua bazine de inot didactice in zona Ostroveni – in incinta Strandului…

- La inceputul acestei luni, Libertatea a scris despre sala de sporturi a clubului CS Petrolul Ploiești, aflata intr-o situația mizerabila dupa ce, in 2009, printr-o Hotarare de Guvern, cladirea din curtea Stadionului Ilie Oana a trecut in patrimoniul Primariei Ploiești, dar terenul de sub imobil a ramas…