- Primarul orașului Ulmeni, președinte PMP , Lucian Morar: La mulți ani, dragi tineri.Viitorul sta in mainile voastre! Lucian Morar, președinte PMP: Dragi tineri, sarbatorim azi un eveniment important din viața noastra, a tuturor, Ziua Naționala a Tineretului. Am marcat de-a lungul atator ani aceasta…

- Primarul Catalin Cherecheș : Tinerii din Baia Mare au dovedit in ultimii ani ca merita toata implicarea și sprijinul din partea autoritaților locale și naționale! Mesajul primarului Catalin Cherecheș de Ziua Naționala a Tineretului : “Anul acesta suntem nevoiți sa celebram de acasa, prin aduceri aminte.…

- Av. Daniela Onița Ivașcu de Ziua Nationala a Tineretului : La Mulți Ani, tineri maramureșeni, la mulți ani, tinerilor sigheteni! Romania si-a instituit ziua de 2 Mai ca Zi Nationala a Tineretului, prin lege, in anul 2004, dupa ce in perioada comunista aceasta fusese singura zi de sarbatoare legala…

- Ziua Nationala a Tineretului este sarbatorita in fiecare an, la 2 mai.Proiectul legislativ privind decretarea acestei zile a fost initiat in anul 2004, de catre 15 deputati reprezentand toate formatiunile politice parlamentare. La 5 octombrie 2004, legea a fost adoptata de plenul Camerei Deputatilor,…

