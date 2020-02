Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat miercuri ca la nivelul dezbaterilor si politicilor publice din ultimii ani, in Romania, sportul este tratat "doar la nivel de performanta, la nivel de varfuri, de numarat medalii sau campioni". El a participat la conferinta "Romania Educata…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a intalnit, marti, cu reprezentantii celor cinci federatii ale caror cereri de finantare au fost considerate neeligibile de catre Comisia de analiza si evaluare din cadrul MTS. "Acestora li s-au prezentat motivele din cauza carora nu au primit finantare,…

- Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat ca a repratizat banii pe 2020 celor 63 de federații declarate eligibile.In capul liste se afla Federația de Canotaj, care a primit cea mai mare finanțare, de 10.000.000 de lei.O suma care insa i-a șocat pe reprezentanții Federației Romane de Canotaj, pentru…

- ​Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a catalogat drept fenomen dopajul înregistrat în halterele românesti, dupa ce sportivii Roxana Cocos si Razvan Martin au fost depistati pozitiv la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, în urma reanalizarii esantioanelor, potrivit…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat, luni, ca bugetul alocat MTS in 2020 este sensibil egal cu cel din 2019, caruia i se va adauga un procent de 0,5% din veniturile din accize, iar sumele care vor fi repartizate federatiilor eligibile pentru finantare vor fi anuntate la 13 ianuarie.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, detine, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului, un autoturism marca BMW X3, din 2014, si are trei carduri de credit si unul de salarii, depozitele fiind in valoare totala de 106.630 de lei. Stroe nu detine, conform declaratiei de…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat vineri, la Craiova, ca infrastructura pentru organizarea EURO 2020 va fi gata in perioada mai-iunie a anului viitur, lucrarile fiind in acest moment usor intarziate. "Am fost prezent pe santierele, care din pacate sunt usor intarziate,…

- Joi, echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale pe echipe de la Tokyo, dupa ce a invins Vanuatu cu 3 0, in Grupa C.Federatia Romana de Tenis a postat pe pagina de Facebook urmatorul mesaj:Calificare in sferturile de finala la Cupa Mondiala 2019,…