Ministrul Ioana Mihăilă, convocată de PSD luni în Parlament pentru a da explicații despre decesele COVID Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a fost convocata de PSD luni în Parlament sa prezinte raportul preliminar privind decesele COVID-19."Românii au dreptul sa știe adevarul. Familiile care și-au îngropat apropiații, bolnavii cronici lipsiți de tratamente sau intervenții medicale de specialitate, toți cei care au suferit ca urmare a deciziilor luate de autoritați trebuie sa știe adevarul! Tot adevarul! &"Transparenții&" care au votat ieri – în mod rușinos! - împotriva înființarii Comisiei de ancheta privind pandemia au datoria morala sa ofere raspunsuri,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

