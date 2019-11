Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 26 noiembrie 2019, a avut loc, la Sinaia, Comitetul de Monitorizare pentru POCU, in prezența ministrului Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș și a reprezentanților Comisiei Europene, precum și a tuturor...

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri, dupa o vizita inopinata la Batalionul 17 Vanatori de Munte "Dragos Voda" din Vatra Dornei, ca resursa umana este cea mai de pret valoare pe care o are Armata Romaniei. El a subliniat ca este de datoria lui si a comandantilor de la toate esaloanele…

- N. Ciuca: Resursa umana este cea mai de pret valoare a Armatei Romaniei Ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri, dupa o vizita inopinata la Batalionul 17 Vânatori de Munte 'Dragos Voda' din Vatra Dornei, ca resursa umana este cea mai de pret valoare pe care o are Armata…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca s a aflat intr o vizita inopinata la Batalionul 17 Vanatori de Munte Dragos Voda din Vatra Dornei, potrivit postarii sale de pe Facebook: Nu puteam sa ajung in Campulung Moldovenesc fara a profita de ocazie pentru a i vizita pe militarii Batalionului 17 Vanatori de…

- Președintele Klaus Iohannis a fost la vot. Acesta a declarat ca a votat pentru o țara normala și i-a indemnat pe romani sa iasa la vot.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și a austeritații "Astazi este o zi…

- Candidatul Blocului ACUM pentru functia de primar al municipiului Chisinau, Andrei Nastase, a atras atentia ca de rezultatul alegerilor pentru functia de primar al Capitalei depinde viitorul Republicii Moldova. El a declarat, la iesirea de la urne, ca de votul de la alegerile locale de…

- "Am votat cu certitidinea ca de aceasta data nimeni nu va mai indrazni si nu va mai reusi ca ne fure votul asa cum au facut-o anul trecut, si stim cine a facut-o", a declarat la iesirea din sectia de votare, candidatul pentru functia de primar general al Capitalei,

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a adresat o scrisoare liderilor partidelor politice din Romania in care arata ca in diaspora "resursa umana disponibila pe plan local este una limitata" pentru alegerile prezidentiale si face apel la aceste formatiuni pentru a contribui la organizarea in conditii…