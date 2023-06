„Știm sigur ca in 2027 vom avea spitale noi in orice colț al țarii”, spune ministrul Marcel Boloș, dupa ce Guvernul a adoptat, joi, o ordonanța de urgența care reglementeaza masurile necesare implementarii proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finanțare din fonduri nerambursabile. „Deși suna brutal, realitatea este ca transformarea sistemului de sanatate romanesc […] Articolul Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Știm sigur ca in 2027 vom avea spitale noi in orice colț al țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .