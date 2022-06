“E o perioada foarte complicata din punctul de vedere al investitiilor. Si eu cred ca, daca pana mai ieri se punea problema economiilor si a investitiilor, in prezent putem discuta de supravietuire. In aceasta perioada nu prea poti sa faci nimic, pentru ca sunt costuri pe care nu le putem controla, sunt costurile la utilitati de care depindem si suntem consumatori captivi”, a afirmat Marcel Bolos, joi seara, la Euronews Romania, intrebat fiind daca le recomanda romanilor sa investeasca in aceasta perioada. El a spus ca numerosi romani trec printr-o perioada in care isi pun problema asigurarii…