Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a participat luni la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania AMR .Localitatile din Romania, inclusiv municipiile, vor avea numeroase oportunitati de finantare prin cele doua mari categorii de programe cu fonduri europene…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, va efectua, joi si vineri, o vizita de lucru la Bruxelles, pentru ultimele discutii aplicate pe Planul National de Redresare si Rezilienta, si va avea intalniri cu vicepresedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, si cu echipele…

- Cristian Ghinea, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anuntat, luni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta a fost depus oficial la Comisia Europeana. ”Am depus astazi oficial PNRR”, a scris, Cristian Ghinea, pe Facebook, luni dupa-amiaza. Intr-un clip video, ministrul a explicat…

- Eurodeputatul Rareș Bogdan, liderul delegației romane din PPE, spune ca Planul Național de Redresare și Reziliența „va fi gata luni ca sa fie depus” la Comisia Europeana. Miercuri seara, la B1 TV, prim-vicepreședintele PNL s-a aratat convins ca, ulterior depunerii, detaliile din PNRR vor fi prezentate…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta pentru Romania un moment de restart, pentru ca acesta creeaza premisele pentru o mai buna functionare a institutiilor statului si ne putem asigura ca si fondurile europene de coeziune vor avea impactul asteptat in economie, a declarat,…

- Finanțarea asigurata prin PNRR „va fi condiționata” Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. Finanțarea asigurata prin Planul Național de Redresare și Reziliența va fi condiționata de implementarea unor reforme pe care România și le asuma,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat luni ca Romania va depune Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe 31 mai. "In discutia cu presedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru si cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in intalnirea pe care…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca Romania ar putea depune PNRR (Planul Național de Redresare ș Reziliența) cel tarziu in luna mai. El a explicat ca procedura de...