- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu, pentru negocierile finale.…

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost adoptat in aceasta seara in coaliția de guvernare, cu proiecte in valoare de 29 de miliarde de euro. PNRR urmeaza sa fie depus la Comisia Europeana luna viitoare. Premierul și ministrul Fondurilor Europene vor merge la Bruxelles in saptamana care incepe…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat ca in acest moment se negociaza cu Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta, insa aceasta negociere „este prezentata in Romania ca fiind un eșec”. El a subliniat, totodata, faptul ca Romania este „o forța”…

- Comisia Europeana a trimis o serie de observații și obiecții la schița inițiala de proiect, legate de capitole importante precum infrastructura și irigații. Raspunzand criticilor privind eventuala pierdere a unor finanțari importante, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat opinia ca PNRR poate fi…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat joi, la Digi24, ca in discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeana, Planul Național de Redresare și Reziliența nu a fost respins, ci oficialii europeni au avut mai multe observații. Ministrul susține ca in privința banilor…

- Guvernul a propus proiecte de 41,1 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), acestea reprezentand 141% din alocarea Romaniei, potrivit documentului facut public de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Avem azi pentru dezbatere publica un PNRR care reprezinta…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat pentru miercuri, ora 16.00, o ședința de lucru pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența. Vor participa premierul Florin Cițu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, viceprim-ministrul Dan Barna, viceprim-ministrul Hunor Kelemen și ministrul…