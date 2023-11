Stiri pe aceeasi tema

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, la "Topul National al Firmelor Private din Romania", ca isi doreste ca pana la jumatatea anului 2024, toti banii disponibili sau alocati Romaniei pentru IMM-uri sa fie la dispozitia firmelor, informeaza Agerpres."Romania…

- Romania are la dispozitie in acest moment 10 miliarde de euro pentru IMM-uri, iar din acestea, 7 miliarde de euro sunt deja in joc, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la "Topul National al Firmelor Private din Romania"."Romania are la dispozitie in…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat, luni, o vizita de lucru in municipiul Ramnicu Valcea, acesta discutand cu Constantin Radulescu, presedintele CJ Valcea (Consiliul Judetean Valcea), despre trei proiecte importante, de peste 17,7 milioane de euro, care au finantat…

- Deputatul PSD Ștefan Mușoiu susține ca guvernarea actuala a reușit sa majoreze procentul de absorbție a fondurilor europene: «In doua luni, grație deciziilor ministrului Adrian Caciu, absorbția fondurilor europene a crescut de la 76% la 84%. Și va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie 2023!» declara…

- Absorbtia fondurilor europene este, in prezent, de 84% si va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la audierile din Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputatilor."O sa fiu succint, evident, va transmit…

- Potrivit Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, ”contractul are o valoare totala de aproximativ 47,5 milioane lei, din care circa 27 milioane lei reprezinta fonduri europene din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)”. ”Felicit Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si toate unitatile…