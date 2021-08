Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor din Timișoara a fost filmat in timp ce dansa provocator in fața unei eleve, aclamat de persoanele prezente. Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, fiind vizionate și de cadrele didactice și de oamenii legii. Profesor din Timișoara, filmat in timp ce dansa provocator in fața unei…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii vor fi testați in cazul in care un coleg de clasa este depistat cu infecție cu SARS-CoV-2. Daca este confirmata o a doua imbolnavire, clasa va trece in online, insa autoritațile iau in calcul și ipoteza de a le permite celor vaccinați sa participe…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat duminica la Digi 24 ca exista posibilitatea, care acum se discuta, ca in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca profesorii neimunizati care nu se testeaza regulat, la un interval de 72 de ore, nu vor mai putea preda fizic in scoala si ca vor trebui ‘sa se odihneasca putin’ in cazul in care incidenta cazurilor de COVID-19 va depasi pragul de 6 la mie. ‘Este vorba…

- De anul viitor, corectarea lucrarilor de la bacalaureat va fi digitalizata. Vor fi organizate centre de corectare in fiecare judet, iar lucrarile vor fi scanate in fata candidatilor, care vor avea cate un cod atribuit. „Corectarea informatizata la bacalaureat va fi un proiect pilot incepand…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in cazul de bullyng de la Timisoara, unde o fata a fost agresata de doua colege, consilierul scolar nu si-a facut datoria, si acuza ”un viciu de organizare”. Ministrul a aratat ca un studiu din SUA releva ca 20 la suta dintre elevi sunt supusi bullyngului.…

- „Nu au acordat suficienta atenție bullying-ului pentru ca exista o predispoziție de a lua lucrurile in ușor”, a descris ministrul Sorin Cimpeanu modul in care intervin reprezentanții școlilor in cazurile in care elevii sunt agresați de alți adolescenți. Reacția ministrului vine dupa ce la Timișoara…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatei, a anuntat ca l-a demis pe Ionel Pușcaș, inspector general ISMB, care a declarat ca incidentul de la o scoala din Bucuresti, cand un elev s-a aruncat pe geamul clasei, a fost doar “o joaca de copii”.