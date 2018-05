Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie condusa de ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, va efectua o vizita de lucru in Republica Italiana in perioada 3-6 mai a.c. Deplasarea va debuta in regiunea Puglia, la Bari si se va incheia in regiunea Lazio, la Roma. Agenda demnitarului roman va cuprinde intrevederi…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, efectueaza o vizita de lucru in Republica Moldova in perioada 18-20 aprilie, unde va avea intrevederi cu reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale din teritoriu, membri ai mediului asociativ, reprezentanti ai cultelor si ai mass-media…

- Ministra pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, efectueaza o vizita de lucru in Republica Moldova in perioada 18 – 20 aprilie 2018. Aceasta este prima vizita a ministrei Intotero de la inființarea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, va efectua o vizita in Regatul Spaniei incepand de vineri si pana luni, informeaza un comunicat al ministerului transmis AGERPRES. Pe durata vizitei, demnitarul "va avea intrevederi cu reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale,…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- Avand in vedere interesul deosebit pe care Guvernul Romaniei il acorda comunitaților istorice in vederea susținerii drepturilor etnicilor romani din vecinatatea țarii, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritațile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. In…

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Ovidiu Iane, va efectua, de vineri pana luni, o vizita de lucru in Olanda. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, agenda vizitei cuprinde intrevederi cu membri ai mediului asociativ si de afaceri romanesc, reprezentanti…

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Ovidiu Iane, va efectua, in perioada 2-5 februarie 2018, o vizita de lucru in Olanda. Agenda vizitei cuprinde intrevederi cu membri ai mediului asociativ si de afaceri romanesc, reprezentanti ai bisericilor ortodoxe, precum si reprezentanti…