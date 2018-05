Invatamantul in limba romana este esential in afara granitelor, mai ales in contextul in care Romania are o a doua generatie de copii nascuti in strainatate, a declarat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, cu prilejul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Republica Italiana de luni pana joi.



Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), agenda deplasarii a debutat luni cu participarea oficialului roman la evenimentul "Proiecte si strategii educative pentru elevi in contextul european al emigratiei pe motive de munca…